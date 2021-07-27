Сербы идут ва-банк!

В конце минувшей недели Горан Иванчич, возглавлявший сборную Сербии на протяжении последних пяти лет, подал в отставку по собственному желанию, объяснив своё решение личными мотивами. Хотя, учитывая, как быстро Футбольный Союз Сербии объявил имя преемника, очевидно, что этот шаг был далеко не спонтанным. Несмотря на выход сборной в финальную часть чемпионата мира, сборная Сербии неуверенно выступила на отборе к Евро-2022 и уступила прямую путевку принципиальным соперникам из Боснии и Герцеговины. Чтобы попасть в список участников чемпионата Европы, в ноябре сербам необходимо побеждать в стыковых матчах крепкую сборную Беларуси.

В пресс-релизе, посвящённом уходу Иванчича, сообщалось о временном назначении исполняющим обязанности главного тренера Деяна Маеца, который входил в предыдущий тренерский штаб. Однако уже на следующий день стало известно о прибытии в Сербию бразильского специалиста Маркоса Аурелио Сорато по прозвищу «Пипока». Именно перед ним будет поставлена цель успешного выступления на мундиале в Литве и выход на чемпионат Европы в Нидерландах.

Очевидно, что сербы делают ставку на богатый опыт бразильца, который знает, что такое большие победы. В 2005 году Сорато вошёл в тренерский штаб сборной Бразилии, с которой в 2008-м выиграл чемпионат мира в качестве ассистента. Год спустя «Пипока» уже самостоятельно возглавил родную сборную, с которой он повторил успех на ЧМ-2012 в Таиланде, но уже в качестве главного тренера. С 2013 года Сорато сосредоточился на клубном футзале, возглавив итальянский «Милан», также в его резюме есть работа в России («Тюмень») и ОАЭ («Аль-Вахда», «Аль-Ахли»). В 2018 году он получил работу в китайском «Жухай Мин Ши», а в 2020-м стал главным тренером «Аль-Ярмук» из Кувейта, и вот теперь его профессиональный путь привёл его в Сербию.

Увидеть обновлённую сборную Сербии под руководством Сорато можно будет уже на этой неделе во время двух товарищеских матчей против Марокко, запланированных на 30 июля и 1 августа.

Очевидно, что перед бразильским специалистом стоит задача успешного выступления на чемпионате мира в Литве, где сербы попали в сложную группу с Ираном, Аргентиной и США, а также попадание на Евро-2022. Едва ли стоит ожидать, что за такой короткий срок Сорато сможет провести полноценную перестройку, и в Литву приедет в большей степени команда, знакомая всем по отборочному турниру, но эмоциональная встряска от нового тренерского штаба футболистам точно гарантирована.