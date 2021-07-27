Рано утром маленький ребенок тайком пошел гулять и свалился в озеро. Его спас работавший неподалеку Николай

В понедельник рано утром в префектуру позвонил мужчина по имени Николай из Южной Эстонии и рассказал, что только что вытащил из озера упавшего туда маленького ребенка.

Мужчина рубил деревья около озера и услышал всплеск воды. Когда он повернулся посмотреть, то не поверил своим глазам, так как в воде барахтался маленький ребенок. Николай бросился к озеру и вынес ребенка из воды.

"Николай был в нужное время в нужном месте и словно ангел-хранитель спас ребенку жизнь", — пишет Лыунаская префектура.

Как выяснилось, в тот день входная дверь в квартиру оказалась открытой, а малыш проснулся раньше всех и решил пойти погулять. Во время прогулки он добрался до озера, которое находилось почти в километре от дома, где ребенок потерял равновесие и свалился в воду.