За сутки в Эстонии выявлено 193 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 79 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 56 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 39, в Пярнумаа — 20, в Ида-Вирумаа — 16 и в Пылвамаа — пять новых случаев заражения. В Ярвамаа прибавилось три, в Ляэне-Вирумаа, Валгамаа, Рапламаа и Вырумаа — по два, на Хийумаа, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному положительному результату теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В 20 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,5%.

За сутки в больницах открыли шесть новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 37 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 59 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 20 человек (54%).

За сутки ввели 5 603 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 624 720 людям, курс вакцинации завершен у 548 830 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 56,3%.

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