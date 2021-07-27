За сутки в Эстонии выявлено 193 случая заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 79 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 56 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 39, в Пярнумаа — 20, в Ида-Вирумаа — 16 и в Пылвамаа — пять новых случаев заражения. В Ярвамаа прибавилось три, в Ляэне-Вирумаа, Валгамаа, Рапламаа и Вырумаа — по два, на Хийумаа, в Ляэнемаа и Вильяндимаа — по одному положительному результату теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В 20 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 2,5%.

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