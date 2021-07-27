Исследование: жители Эстонии стараются избегать быстрых кредитов

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марины Хакиайнен, среди ответивших на вопросы исследования жителей Эстонии не было ни одного респондента, указавшего, что он регулярно использует быстрые кредиты для покрытия повседневных расходов. ”6% жителей Эстонии ответили, что им приходилось использовать быстрый кредит, но они уже успешно смогли его погасить. 3% указали, что ранее они сталкивались с трудностями при погашении кредита”, — рассказала Хакиайнен.

При этом в Литве и Латвии использование быстрых кредитов распространено гораздо в большей степени. Если 76% жителей Эстонии указали, что они никогда не брали быстрых кредитов, то в Латвии данный показатель составил 64%, а в Литве 70%. ”В некоторой степени достойно сожаления то, что всего 8% респондентов сказали, что для получения различных кредитных продуктов они используют только банки. В этой связи важно учитывать, что предлагаемые банками кредитные продукты регулируются значительно более строго и что банки внимательнее следят за тем, чтобы потребитель не попал в результате долга в сложное положение”, — сказала Хакиайнен.

В рамках заказанного Citadele опроса исследовалось и то, для чего жители стран Балтии в принципе готовы брать кредиты. ”При этом в качестве положительного момента можно отметить то, что всего пара процентов респондентов были бы готовы взять кредит, например, для уплаты ежемесячного платежа по погашению другого кредита или для покрытия других расходов. В то же время существует ряд вещей, для которых люди были готовы брать кредиты, при том, что финансовые эксперты советовали бы скорее этого избежать. Например, 4% жителей стран Балтии взяли бы кредит для организации свадьбы или путешествия, и 3% были бы готовы взять кредит при возникновении выгодных возможностей для инвестирования (криптовалюта, акции и т.д.)”, — объяснила Хакиайнен.