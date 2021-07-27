Мяу! Российскому пловцу не дали выйти за золотой медалью в маске с котиком

В этой маске Евгений вышел на финальный заплыв:

Но вот на церемонии награждения появился уже в обычной белой маске, как и Климент Колесников.

Причина выяснилась позже — организаторы запретили Рылову надеть маску с котиком на награждение.

”Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали ”извините, нельзя”. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады”, — рассказал Рылов.

На чем основано такое решение организаторов — непонятно, ведь в официальных правилах Токио-2020 про дизайн масок ничего не говорится. Там много всяких ограничений (а сейчас их даже ужесточили — в первый соревновательный день пловцы на награждении маски вообще не надевали), но вот про дизайн — ни слова.

При этом американским пловцам не запрещают их оригинальные маски в стиле суперзлодея из вселенной ”Бэтмена” — вот Райан Мерфи, который взял бронзу в том же заплыве, красуется в ней на подиуме (на фото вместе с Колесниковым и Рыловым). Наверное, потому, что на ней нет котиков.

В интервью новоявленный олимпионик рассказал, откуда у него эта маска:

– На публике я эмоции почти не показываю. На самом деле, я пошутить люблю, над девушкой своей люблю подшутить, она надо мной тоже.

– Маску с котиком она подарила?

– Да. У нее даже спрашивали: ”Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?”. Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю.

– Это пойдет в заголовок. Про котиков.

– Хорошо. У меня, кстати, три котика!

Но эту маску в Токио-2020 мы еще точно увидим и не раз: впереди у Рылова коронные 200 м на спине, где он уже дважды брал золото чемпионатов мира.

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