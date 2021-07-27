Темп вакцинации в Эстонии резко вырос: на минувшей неделе первую дозу получили более 22 000 человек(3)
Количество вторых доз, введенных на той неделе, составило 20 628. В общей сложности в Эстонии введено более 1,1 миллиона защитных инъекций.
По словам главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19 Марека Сеэра, настало последнее время вакцинироваться. ”Вы еще успеете, — заверил Сеэр, — Первичная защита формируется уже через две недели после первой прививки. Однако для достижения максимальной защиты нужно обязательно получить вторую дозу”.
В Эстонии используются две двухэтапных вакцины — Moderna (Spikevax), вторую инъекцию которой вводят через четыре недели после первой, и Pfizer, интервал для которой составляет шесть недель. Используется также одноэтапная вакцина Janssen, однако из-за сложностей производителя с поставками ее прибывает меньше всего, поэтому эту вакцину преимущественно используют в ситуации, когда получение второй дозы затруднено. Все предлагаемые в Эстонии вакцины эффективно защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции и снижают уровень заражения по стране.
На этой неделе в Эстонию прибудет 30 420 доз вакцины Pfizer (30 июля), 7200 доз вакцины Moderna (29 июля) и 4800 доз вакцины Janssen (30 июля).
Номерок на вакцинацию можно забронировать по государственному справочному номеру 1247 или через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee По всей Эстонии организуют также возможности вакцинироваться без предварительной записи. Вся информация о них опубликована на сайте www.vaktsineeri.ee. Кроме того, можно задать вопрос диспетчеру 1247.
С прошлой недели открылась возможность вакцинации в восьми аптеках, и скоро будет расширена в общей сложности на 45 аптек в девяти регионах.
Людям, перенесшим инфекцию COVID-19 этой весной или раньше, сейчас тоже предстоит вакцинироваться. Переболевших вакцинируют одной дозой препарата, и лучшее время для прививки наступает через 4–6 месяцев с момента выздоровления.
Тем, кто привился полгода назад, волноваться не стоит: исследования показывают, что курс вакцинации защищает как минимум на год. Поэтому ревакцинация еще не проводится.
Кроме того, европейская цифровая справка о COVID-19, действительная не менее одного года, упростит поездки и посещение многих мероприятий в Эстонии, освободив вас от тестирования.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии 621 496 человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а 545 580 человек привиты полностью. По меньшей мере одну дозу вакцины получили 56,1 процента взрослого населения. В возрастной категории от 70 и старше доля вакцинированных составляет 68,9%.
На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет, услуга бесплатна даже для людей без медицинской страховки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.vaktsineeri.ee/ru и по справочному номеру 1247.
Вакцинация без записи — нужно просто прийти на место и подставить плечо (по состоянию на 26.07.2021, список обновляется в текущем режиме на сайте www.vaktsineeri.ee/ru)
· ИДА-ВИРУМАА
o 27.07. с 9:00 до 15:00 в оздоровительном центре Кивиыли (Кескпуйестеэ, 36). Вакцина — Moderna, вакцинацию проводит Ида-Вируская центральная больница.
o 28.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в Нарве, на парковке ТЦ Prismа, с 10:00 до 18:00. Вакцина — Pfizer.
o 29.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в Нарве, на Петровской площади, с 10:00 до 13:00. Вакцина — Pfizer.
o 29.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в Йоаору (ул. Рая, 5) с 15:00 до 19:00. Вакцина — Pfizer.
o 30.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Ийзаку, возле здания волостной администрации Алутагузе (Тартуское шоссе, 56), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 30.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в Нарве, на парковке ТЦ Prismа, с 10:00 до 13:00. Вакцина — Pfizer.
o 30.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в AÜ Baltika (ул. Палавузе, 69, площадка у магазина), с 15:00 до 19:00. Вакцина — Pfizer.
o 31.07. вакцинобус Нарвской больницы остановится в Нарва-Йыэсуу (ул. Поска. 26), с 10:00 до 18:00. Вакцина — Pfizer.
o 01.08. с 13:00 до 17:00 вакцинобус Нарвской больницы остановится возле Нарвского ледового холла (ул. 26 июля, 4). Вакцина — Pfizer.
o 02.08. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Ийзаку, возле народного дома Мяэтагузе (ул. Кооли, 21), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o Каждый четверг с 16:00 до 19:00 — как с номерком, так и без предварительной записи — можно вакцинироваться в Нарве, в торговом центре Fama (Фама пыйк, 10). Используются вакцины Pfizer и Janssen, вакцинацию проводит медцентр S Silmarõõm.
o По рабочим дням с 11:00 до 19:00 — в Нарве, в доме культуры ”Ругодив” (ул. Пушкина, 8). Вакцина — Pfizer, вакцинацию проводит Нарвская больница.
· ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
o 31.07.–01.08. вакцинобус посетит Дни хуторов в Янеда в усадьбе Янеда, возле ресторана Musta Täku Tall (вакцины Pfizer, Janssen). Вакцинацию проводит Вильяндиская больница). Вакцинируют с 10:00 до 18:00, если будут желающие, время работы вакцинобуса продлят до 22:00.
· ХАРЬЮМАА
o 27.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в поселке Клоога, на парковке возле Клоогаской комнаты молодежи Ляэне-Харьюского центра неформального обучения (Аэдлинна теэ, 3), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 28.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится на стоянке Локсаского детского сада (ул. Ластеайа, 3), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 29.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в поселке Румму, на парковке возле Руммуской комнаты молодежи Ляэне-Харьюского центра неформального обучения (ул. Сирели, 14), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 01.08. с 11:00 до 16:00 в Ласнамяэ, на Празднике пирогов в парке Паэ (ул. Паэпарги, 21). Вакцинацию проводит медцентр Qvalitas.
o Ежедневно можно вакцинироваться в экспресс-клинике Confido в Lasnamäe Centrum.
· ПЯРНУМАА
o 31.07. с 10:00 до 16:00 в ТЦ Maxima XXX в Пярну (Рийа маантеэ, 131). Используются вакцины Pfizer и Janssen. Вакцинацию проводит санаторий Tervis.
o 05.08. с 15:00 до 18:00 в волостном центре Пайкузе (Пярнаде пуйестеэ 11). Вакцина — Pfizer, вакцинацию проводит санаторий Tervis.
o 06.08. с 15:00 до 18:00 в Народном доме Синди (Пярнуское шоссе, 44). Вакцина — Pfizer, вакцинацию проводит санаторий Tervis.
· РАПЛАМАА
o 29.07. с 16:00 до 18:00 в Раплаской больнице (Алу теэ 1, кабинет 9). Вакцина — Pfizer, вакцинацию проводит Рапламааская больница.
· ТАРТУМАА
o 26–30.07. с 10:00 до 18:00 вы можете сделать прививку в Тарту в спортхолле A. le Coq на Ихасте теэ 7 как по номерку, так и без записи. Вакцинацию с помощью Pfizer проводит Клиника Тартуского университета.
· ЙЫГЕВАМАА
o 29.07. и 02.08. с 11:00 до 14:00 в актовом зале Объединенной Йыгеваской гимназии (ул. Пийри, 1). Вакцинацию проводит Клиника Тартуского университета.
· ВИЛЬЯНДИМАА
o 29.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Килинги-Нымме возле магазина СООР (ул. Пярну, 37), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 30.07. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Мыйзакюла, возле здания пожарной станции по улице Сихвери, с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 02.08. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Абья-Палуоя, возле здания Мульгиской волостной администрации (Пярнуское шоссе, 30), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
o 03.08. вакцинобус Вильяндиской больницы остановится в Каркси-Нуйа, перед медицинским центром (ул. Калда, 6), с 10:00 до 18:00. Используются вакцины Pfizer и Janssen.
· ВАЛГАМАА
o 26.07. и 06.08. с 9:00 до 16:00 в Валгаском спортхолле. Рекомендуется получить номерок на вакцинацию через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee или регистратуру Valga Haigla AS по номеру 766 5100, но можно приходить и без записи. Вакцина — Pfizer. Вакцинацию проводит Валгаская больница.
o 10.08. с 10:30 до 16:00 в гимназии Отепя (ул. Коолитаре 5, Отепя). Вакцина — Pfizer. Вакцинацию проводит Валгаская больница. Можно предварительно не записываться не вакцинацию, но рекомендуется все же получить номерок через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee или регистратуру Valga Haigla AS по номеру 766 5100.
o 11.08. c 9:00 до 12:00 в средней школе Кеэни (Колли теэ 2). Вакцина — Pfizer. Вакцинацию проводит Валгаская больница. Можно предварительно не записываться не вакцинацию, но рекомендуется все же получить номерок через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee или регистратуру Valga Haigla AS по номеру 766 5100.
o 11.08. с 13:00 до 16:00 в Пукаской средней школе (ул. Кооли 3). Вакцина — Pfizer. Вакцинацию проводит Валгаская больница. Можно предварительно не записываться не вакцинацию, но рекомендуется все же получить номерок через электронную регистратуру на сайте www.digilugu.ee или регистратуру Valga Haigla AS по номеру 766 5100.