В Мустамяэ стартует пилотный проект мобильных пунктов вакцинации(4)
”Жители Мустамяэ великолепно проявили себя во время коронакризиса, с самого начала ограничений. На сегодняшний день более половины мустамяэсцев прививочного возраста вакцинировались от коронавируса, что для Эстонии является очень хорошим результатом! Но этого недостаточно, чтобы встретить ожидаемую осенью третью волну, — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — Вакцинированных должно быть хотя бы 70%, что, по словам врачей, является минимальным условием образования коллективного иммунитета”.
С 17 мая в Культурном центре ”Кая” (E. Vilde tee 118) в Мустамяэ работает один из крупнейших в Эстонии центров вакцинации, где в день прививаются 800-1200 человек. И хотя в средствах массовой информации часто говорят о низком интересе жителей Эстонии к вакцинации, вакцинационный центр ”Кая” на недостаток посетителей не жалуется. Большую роль в этом играет то, что центр открыт семь дней в неделю, его хвалят за быстрое и дружелюбное обслуживание, и — это нововведение — ежедневно с 10 до 18 часов на вакцинацию можно прийти без предварительной регистрации.
С 28 июля вакцинирование в Мустамяэ станет ещё проще и удобнее, ведь мобильные пункты вакцинации доставят эту возможность к порогу.
График работы мобильных пунктов вакцинации Мустамяэ в первую неделю:
Ср, 28 июля с 16.00 до 21.00 на автостоянке Sääse Maxima (Kiili 16)
Чт, 29 июля с 16.00 до 21.00 на автостоянке Siili Maxima (Sõpruse pst. 171)
Пт, 30 июля с 16.00 до 21.00 на стоянке Mustamäe Keskus (A.H. Tammsaare tee 104a).
Сб, 31 июля с 9.00 до 21.00 на автостоянке Vilde Maxima (E. Vilde tee 75-77)
Вскр, 1 августа с 9.00 до 21.00 на стоянке Mustika Keskus (Karjavälja 4)
Пн, 2 августа с 16.00 до 21.00 на стоянке Magistrali Keskus (Sõpruse pst. 201/203)
Вт, 3 августа с 16.00 до 21.00 на стоянке Mustamäe Kodukeskus (Sütiste tee 30)
В мобильных пунктах вакцинации можно будет получить и первую, и вторую дозу вакцины BioNTech Pfizer.
В мобильные пункты вакцинации можно приходить без предварительной регистрации, однако, чтобы быть уверенным, что в желаемый день вам хватит вакцины, можно зарегистрироваться по телефону 1247. Регистрация открыта.
”Дорогие жители Мустамяэ, воспользуйтесь этой прекрасной возможностью, чтобы защитить себя и своих близких, ведь в вашей части города вакцинирование организовано исключительно удобно и доступно. Пожалуйста, провакцинируйтесь!” — призывает председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы и руководитель пилотного проекта мобильных пунктов вакцинации в Мустамяэ доктор Аркадий Попов.