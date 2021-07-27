В Мустамяэ стартует пилотный проект мобильных пунктов вакцинации

”Жители Мустамяэ великолепно проявили себя во время коронакризиса, с самого начала ограничений. На сегодняшний день более половины мустамяэсцев прививочного возраста вакцинировались от коронавируса, что для Эстонии является очень хорошим результатом! Но этого недостаточно, чтобы встретить ожидаемую осенью третью волну, — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — Вакцинированных должно быть хотя бы 70%, что, по словам врачей, является минимальным условием образования коллективного иммунитета”.

С 17 мая в Культурном центре ”Кая” (E. Vilde tee 118) в Мустамяэ работает один из крупнейших в Эстонии центров вакцинации, где в день прививаются 800-1200 человек. И хотя в средствах массовой информации часто говорят о низком интересе жителей Эстонии к вакцинации, вакцинационный центр ”Кая” на недостаток посетителей не жалуется. Большую роль в этом играет то, что центр открыт семь дней в неделю, его хвалят за быстрое и дружелюбное обслуживание, и — это нововведение — ежедневно с 10 до 18 часов на вакцинацию можно прийти без предварительной регистрации.

С 28 июля вакцинирование в Мустамяэ станет ещё проще и удобнее, ведь мобильные пункты вакцинации доставят эту возможность к порогу.

График работы мобильных пунктов вакцинации Мустамяэ в первую неделю:

Ср, 28 июля с 16.00 до 21.00 на автостоянке Sääse Maxima (Kiili 16)

Чт, 29 июля с 16.00 до 21.00 на автостоянке Siili Maxima (Sõpruse pst. 171)

Пт, 30 июля с 16.00 до 21.00 на стоянке Mustamäe Keskus (A.H. Tammsaare tee 104a).

Сб, 31 июля с 9.00 до 21.00 на автостоянке Vilde Maxima (E. Vilde tee 75-77)

Вскр, 1 августа с 9.00 до 21.00 на стоянке Mustika Keskus (Karjavälja 4)

Пн, 2 августа с 16.00 до 21.00 на стоянке Magistrali Keskus (Sõpruse pst. 201/203)

Вт, 3 августа с 16.00 до 21.00 на стоянке Mustamäe Kodukeskus (Sütiste tee 30)

В мобильных пунктах вакцинации можно будет получить и первую, и вторую дозу вакцины BioNTech Pfizer.