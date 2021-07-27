ОИ-2020 | Эстонские фехтовальщицы — в финале Олимпиады! Медаль уже есть, но мы хотим золото

Все три первых микро-матча в полуфинале выиграли наши шпажистки — и Катрина Лехис, и Юлия Беляева, и Эрика Кирпу. После этого матч должен был превратиться в формальность, но едва не закончился спортивной драмой и камбэком спортсменок с юга Европы, когда Федерика Изола нанесла Беляевой 11 уколов в их микро-матче. Однако затем Катрина Лехис всё вернула на свои места и как итог — заслуженная победа над Италией.

У Эстонии уже как минимум серебро. Но уже хочется большего. После восстановления независимости сборная Эстонии завоевала лишь три золотых медали. Будет ли четвертая?

А начиналось всё для эстонских девушек с четвертьфинала с Польшей. Его события были таковы:

Начали наши девушки с поражения в двух микроматчах из трех — не проиграла только Катрина Лехис.

Во второй части матча (а он состоит из трех частей по три микро-боя каждая) наступил перелом — Юлия Беляева мощно выступила в своем втором поединке, победив Александру Ярецку 5:2. После этого девушки включились по полной — Эрика Кирпу наконец-то не уступила свой поединок, а Катрин Лехис уверенно обыграла Александру Ярецку 4:2.

В последнем микро-матче Юлии Беляевой нужно было не проиграть Эве Требинской, с чем уроженка Тарту справилась "на ура" — 7:5 и сборная Эстонии вышла в полуфинал.

Другой полуфинал получился полностью азиатский — Китай против Южной Кореи, в котором кореянки одержали неожиданную победу.

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