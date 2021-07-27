Эстония — в полуфинале фехтования! Впереди — итальянки

Начали наши девушки с поражения в двух микроматчах из трех — не проиграла только Катрин Лехис.

Во второй части матча (а он состоит из трех частей по три микро-боя каждая) наступил перелом — Юлия Беляева мощно выступила в своем втором поединке, победив Александру Ярецку 5:2. После этого девушки включились по полной — Эрика Кирпу наконец-то не уступила свой поединок, а Катрин Лехис уверенно обыграла Александру Ярецку 4:2.

В последнем микро-матче Юлии Беляевой нужно было не проиграть Эве Требинской, с чем уроженка Тарту справилась "на ура" — 7:5 и сборная Эстонии в полуфинале, где встретится со сборной Италии, обыгравшей россиянок. Встреча начнется в 7:40 по таллинскому времени.

Другой полуфинал получился полностью азиатский — Китай против Южной Кореи.

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