Декларировать посылки из-за пределов Евросоюза стало намного проще

Если в начале июля все, кто заказывал свои посылки из третьих стран, могли сами задекларировать свою посылку в электронной среде Налогово-таможенного департамента или уполномочить декларанта Omniva сделать это вручную, то теперь появилась возможность в любом компьютере или смарт-устройстве задекларировать отправления из-за пределов Европы стоимостью до 150 евро с помощью автоматической э-декларации.

По словам руководителя международного сегмента Omniva Мариты Мяги, решение для автоматического электронного декларирования позволяет клиенту сэкономить много времени. ”Если клиент получает из Omniva уведомление о том, что ему пришло отправление, которое необходимо задекларировать, то теперь можно проверить данные о посылке, уполномочить Omniva задекларировать посылку и оплатить налоги на импорт в одной среде, — пояснила Мяги. — Однако самым большим преимуществом является то, что если электронная информация об отправлении верна, то все необходимые таможенные данные заполняются за клиента автоматически”.

По словам Мяги, среда декларирования была разработана так, чтобы сделать ее максимально простой и понятной, а также снабжена четкими инструкциями, скрытыми за значками со значком вопроса. ”Мы также рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией о заполнении автоматической электронной декларации”, — добавила Мяги.

Автоматическое электронное декларирование применяется только к посылкам на сумму до 150 евро, а плата за услугу для удобного решения составляет 2,35 евро. Для посылок на сумму более 150 евро можно уполномочить Omniva на заполнение декларации в той же среде, но эти посылки по-прежнему будут декларироваться вручную на основе отдельного прейскуранта. Окончательная сумма налога для таких отправлений будет определена после составления декларации, клиент будет уведомлен по SMS и перенаправлен в ту же среду для оплаты налога и платы за обслуживание. Для всех отправлений сохраняется возможность самостоятельного декларирования в среде eMTA.