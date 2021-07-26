В случае сохранения жаркой погоды озеро Юлемисте не сможет обеспечить Таллинн питьевой водой(44)
По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, ситуация сейчас хорошая благодаря снежной зиме, которая помогла заполнить водозабор Таллинна.
"Если и в августе будет жаркая погода, то ситуация может измениться. Сегодня, когда мы говорим о наших водохранилищах, они полны воды", - сказал исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев.
Если воды в озере Юлемисте будет не хватать, то жители столицы будут получать воду из водохранилищ Соодла и Паункюла. Последний раз таллинцы получали воду из водохранилища Паункюла в 2018 году, и там к концу лета осталось менее трети запасов воды.
В советское время, чтобы обеспечить водоснабжение Таллинна, планировалось прорыть канал к Чудскому озеру, но сейчас изучается также использование воды из карьера Мяннику.