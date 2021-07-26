ФОТО | Полиция разыскивает 17-летнего юношу. Его жизнь может быть в опасности

В понедельник в 18.15 полиции сообщили, что Андрес убежал в лес и найти его не удается. Мобильного телефона у юноши нет. Близкие беспокоятся о состоянии его здоровья.

Андреса в последний раз видели в районе карьера Мяннику, откуда он мог направиться в Нымме или к Балтийскому вокзалу.

Приметы юноши: темные волнистые волосы, рост около 180 см. Одет в белую футболку и черные шорты, с собой у него большой черный рюкзак.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Андреса или видевших его, сообщить об этом по телефону 112.