Эстония отправила в Литву первую партию колючей проволоки

Всего Силы обороны Эстонии передадут Литве 100 километров колючей проволоки.

Эстония также готова с 1 августа отправить в Литву три команды по обслуживанию беспилотников, чтобы Литва могла получать лучший обзор того, что происходит на ее границе.

Эстония уже отправила в Литву десять палаток спасателей с внутренним оснащением. В начале июля в окрестностях города Друскининкай начало работать эстонское пограничное подразделение ESTPOL5 из ​​десяти человек.

Напомним, что Литва 2 июля объявила чрезвычайное положение в связи с увеличением нелегальной миграции из Беларуси.