26.07.2021, 20:19
Эстония отправила в Литву первую партию колючей проволоки(24)
Всего Силы обороны Эстонии передадут Литве 100 километров колючей проволоки.
Эстония также готова с 1 августа отправить в Литву три команды по обслуживанию беспилотников, чтобы Литва могла получать лучший обзор того, что происходит на ее границе.
Эстония уже отправила в Литву десять палаток спасателей с внутренним оснащением. В начале июля в окрестностях города Друскининкай начало работать эстонское пограничное подразделение ESTPOL5 из десяти человек.
Напомним, что Литва 2 июля объявила чрезвычайное положение в связи с увеличением нелегальной миграции из Беларуси.