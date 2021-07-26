Новости Эстонии
26.07.2021, 20:19

Эстония отправила в Литву первую партию колючей проволоки

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Минобороны ЭР
Первые 50 километров заградительной проволоки, выделенные из резервов Сил обороны, были отправлены из Эстонии в Литву для помощи в укреплении литовской границы, пишет rus.err.

Всего Силы обороны Эстонии передадут Литве 100 километров колючей проволоки.

Эстония также готова с 1 августа отправить в Литву три команды по обслуживанию беспилотников, чтобы Литва могла получать лучший обзор того, что происходит на ее границе.

Эстония уже отправила в Литву десять палаток спасателей с внутренним оснащением. В начале июля в окрестностях города Друскининкай начало работать эстонское пограничное подразделение ESTPOL5 из ​​десяти человек.

Напомним, что Литва 2 июля объявила чрезвычайное положение в связи с увеличением нелегальной миграции из Беларуси.

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