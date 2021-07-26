Вакцинация в Силах обороны: отказникам придется смириться с определенными ограничениями

”Силы обороны надеются, что весь персонал вооруженных сил понимает необходимость вакцинации от COVID-19. Это важное условие для обеспечения защиты здоровья всего персонала, планомерного течения подготовки и сохранения боеспособности вооруженных сил”, — сказал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

В Силах обороны применяются доступные в Эстонии вакцины на основе мРНК, ими прививают военнослужащих срочной службы, кадровых военных и гражданский персонал. Эффективность прививок от COVID-19 превышает 90%, также они защищают от тяжелого течения болезни. Большая часть изъявивших желание привиться призывников уже получила первую дозу вакцины, остальные должны получить ее к августу.

Отказавшимся от вакцинации служащим Сил обороны придется смириться с определенными ограничениями, прежде всего продиктованными заботой о защите здоровья всего персонала.

Непривитые военнослужащие срочной службы смогут выходить в увольнительную не чаще одного раза в месяц — таким образом сокращается число потенциальных контактов и риски распространения вируса. Помимо этого они будут должны чаще проходить тестирование на COVID-19.

”В прошлом году в условиях эпидемии военнослужащие срочной службы подолгу не могли уйти в увольнение, от чего зачастую страдала их мотивация. Высокая доля вакцинированных снижает риски распространения вируса и является условием для возвращения к привычному укладу жизни, частью которого в том числе являются увольнительные и дни открытых дверей”, — пояснил подполковник Лусти.

На прошлой неделе в различных воинских частях Эстонии приступило к службе около 2000 призывников, им предстоит пройти 11-месячную подготовку, по окончанию которой они будут зачислены в состав подразделений резерва.

На первом этапе подготовки призывники пройдут базовый курс солдата. В течение семинедельного курса они освоят необходимые индивидуальные навыки от владения оружием и оказания первой помощи до топографии.