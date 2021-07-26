Роскомнадзор заблокировал сегодня сайты Навального. По какой причине?

”На основании требования Генеральной прокуратуры России с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций ”Фонд борьбы с коррупцией” (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), ”Фонд защиты прав граждан” (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете) и общественного движения ”Штабы Навального” (признано экстремистской организацией и запрещено)”, — говорится в сообщении.

В РКН пояснили, что 9 июня этого года Московским городским судом в отношении данных организаций было вынесено решение о ликвидации из-за осуществления ими экстремистской деятельности. ”Согласно требованию Генпрокуратуры России упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и ”Штабов Навального”, — добавили там.

Ранее при попытке зайти на сайт navalny.com выдавалось сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона ”Об информации, информационных технологиях и о защите информации”. При этом доступ закрыт не к отдельным страницам, а ко всему сайту navalny.com, в том числе к его подразделам. Одновременно был заблокирован доступ к сайтам соратников Навального Леонида Волкова и Любови Соболь.

”Закрывать сайты только потому, что они принадлежат Соболь, закон не разрешает, как минимум пока. Так что требования Генпрокуратуры и блокировки Роскомнадзора абсолютно незаконны”, — заявила РБК Соболь.

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал ФБК и ”Штабы Навального” экстремистскими организациями. С инициативой внести организации в список экстремистских ранее выступила прокуратура Москвы.

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