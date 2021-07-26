Департамент здоровья засекретил отчет по делу о порче вакцин

"15 июля, документ непубличный", - так ответил пресс-секретарь Департамента здоровья на вопросы: когда отчет был передан в Госканцелярию и есть ли возможность с ним ознакомиться.

Из регистра документов Госканцелярии явствует, что отчет находится под грифом "Коммерческая тайна".

Данный холодильный склад находится под управлением госкомпании Riigi Kinnisvara AS. Однако и там не пожелали отвечать изданию Forte на вопросы о данном отчете.

"К сожалению, полной ясности в причинах поломки еще нет, расследование продолжается", - говорится в ответе пресс-секретаря RKAS Кристи Йыэсаар.

По ее словам, в данный момент по работают эксперты Департамента защиты потребителя и технического надзора, которые должны дать свое заключение о "соответствии здания и его систем техническим и другим требованиям".

Госканцелярия установила крайним сроком для расследования середину августа.

Напомним, что 25 июня в Департаменте здоровья произошел инцидент — в холодильном помещении на складе поднялась температура, в результате чего испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро.