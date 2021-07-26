В Ласнамяэ за выходные произошло две поножовщины: пострадавших доставили в больницу

24 июля сообщили, что в квартире на улице Юмера 41-летняя женщина ударила ножом 34-летнего мужчину. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, его ранения не были опасны для жизни. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой в преступлении.

В тот же день сообщили, что в квартире на улице Паэкааре 42-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на знакомую ей 50-летнюю женщину. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, полицейские задержали нападавшую.