Новости Эстонии
26.07.2021, 16:51

Страховая фирма обвинила Департамент здоровья во лжи и нарушении закона

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Туули Йыэсаар, Eesti Päevaleht
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaal
AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria viaal
Foto: Argo Ingver
Страховая компания BTA недовольна: Департамент здоровья не отвечает на ее вопросы, представляет ложные данные и даже не хочет признавать, что получал письма от страховщика.

Департамент здоровья после июньского инцидента с порчей вакцины в холодильном складе нанял в юридическом бюро Blessner специализирующегося на страховых делах адвоката Алара Урма. В то же время у начальника отдела BTA по расследованию страховых случаев Евгения Максина сложилось впечатление, что ведомство извращает и скрывает информацию, пишет Eesti Päevaleht.

BTA по меньшей мере в пяти случаях на получила от Департамента здоровья требуемые от ведомства данные.

"По существу страховщик должен в данном случае ограничиваться только полученной из прессы информацией, так как на подавляющее большинство вопросов департамент отказывается добровольно отвечать, скрывая обстоятельства произошедшего и пытаясь ввести страховщика в заблуждение", — написал Максин в направленном в пятницу департаменту письме.

Он также обвиняет ведомство в прямой лжи. "К сожалению, Департамент здоровья умышленно скрывает обстоятельства произошедшего и представляет при этом ложную информацию (например, что ущерб возник из-за молнии)", — добавил он и отметил, что BTA настаивает на том, чтобы департамент выполнил закон и страховой договор и передал фирме те данные, о которых департамент говорит как об утерянных.

Страховая фирма считает, что ведомство препятствует проводимому фирмой расследованию причин возникновения ущерба. И отмечает, что если страхователь умышленно нарушает закрепленные в законе обязательства, то страховщик освобождается и от выполнения своих обязательств, другими словами — от возмещения ущерба.

Недовольство у BTA вызывают и высказывания премьер-министра Каи Каллас, которые создают впечатление, что обстоятельства случившегося уже установлены и предстоит суд.

Страховая фирма также утверждает, что департамент не вносит письма страховщика в свой регистр документов.

Что касается нанятого Департаментом здоровья адвоката, то издание Eesti Päevaleht проконсультировалось по этому вопросу со специалистами. Ничего запрещенного в этом нет, но обычно адвокаты со стороны привлекаются только в том случае, если от страховой компании получен по вопросу компенсации отрицательный ответ.

Газета Eesti Päevaleht попросила Департамент здоровья дать пояснения в связи с прозвучавшими со стороны BTA обвинениями.

Также издание направило запрос премьер-министру Кае Каллас, в котором просит пояснить сказанные еще 1 июля слова о возможном судебном процессе.

Напомним, что 25 июня в Департаменте здоровья произошел инцидент — в холодильном помещении на складе поднялась температура, в результате чего испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро.

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