Страховая фирма обвинила Департамент здоровья во лжи и нарушении закона

Департамент здоровья после июньского инцидента с порчей вакцины в холодильном складе нанял в юридическом бюро Blessner специализирующегося на страховых делах адвоката Алара Урма. В то же время у начальника отдела BTA по расследованию страховых случаев Евгения Максина сложилось впечатление, что ведомство извращает и скрывает информацию, пишет Eesti Päevaleht.

BTA по меньшей мере в пяти случаях на получила от Департамента здоровья требуемые от ведомства данные.

"По существу страховщик должен в данном случае ограничиваться только полученной из прессы информацией, так как на подавляющее большинство вопросов департамент отказывается добровольно отвечать, скрывая обстоятельства произошедшего и пытаясь ввести страховщика в заблуждение", — написал Максин в направленном в пятницу департаменту письме.

Он также обвиняет ведомство в прямой лжи. "К сожалению, Департамент здоровья умышленно скрывает обстоятельства произошедшего и представляет при этом ложную информацию (например, что ущерб возник из-за молнии)", — добавил он и отметил, что BTA настаивает на том, чтобы департамент выполнил закон и страховой договор и передал фирме те данные, о которых департамент говорит как об утерянных.

Страховая фирма считает, что ведомство препятствует проводимому фирмой расследованию причин возникновения ущерба. И отмечает, что если страхователь умышленно нарушает закрепленные в законе обязательства, то страховщик освобождается и от выполнения своих обязательств, другими словами — от возмещения ущерба.

Недовольство у BTA вызывают и высказывания премьер-министра Каи Каллас, которые создают впечатление, что обстоятельства случившегося уже установлены и предстоит суд.

Страховая фирма также утверждает, что департамент не вносит письма страховщика в свой регистр документов.