Страховая фирма обвинила Департамент здоровья во лжи и нарушении закона(10)
Департамент здоровья после июньского инцидента с порчей вакцины в холодильном складе нанял в юридическом бюро Blessner специализирующегося на страховых делах адвоката Алара Урма. В то же время у начальника отдела BTA по расследованию страховых случаев Евгения Максина сложилось впечатление, что ведомство извращает и скрывает информацию, пишет Eesti Päevaleht.
BTA по меньшей мере в пяти случаях на получила от Департамента здоровья требуемые от ведомства данные.
"По существу страховщик должен в данном случае ограничиваться только полученной из прессы информацией, так как на подавляющее большинство вопросов департамент отказывается добровольно отвечать, скрывая обстоятельства произошедшего и пытаясь ввести страховщика в заблуждение", — написал Максин в направленном в пятницу департаменту письме.
Он также обвиняет ведомство прямой лжи. "К сожалению, Департамент здоровья умышленно скрывает обстоятельства произошедшего и представляет при этом ложную информацию (например, что ущерб возник из-за молнии)", — добавил он и отметил, что BTA настаивает на том, чтобы департамент выполнил закон и страховой договор и передал фирме те данные, о которых департамент говорит как об утерянных.
Страховая фирма считает, что ведомство препятствует проводимому фирмой расследованию причин возникновения ущерба. И отмечает, что если страхователь умышленно нарушает закрепленные в законе обязательства, то страховщик освобождается и от выполнения своих обязательств, другими словами — от возмещения ущерба.
Недовольство у BTA вызывают и высказывания премьер-министра Каи Каллас, которые создают впечатление, что обстоятельства случившегося уже установлены и предстоит суд.
Страховая фирма также утверждает, что департамент не вносит письма страховщика в свой регистр документов.
Что касается нанятого Департаментом здоровья адвоката, то издание Eesti Päevaleht проконсультировалось по этому вопросу со специалистами. Ничего запрещенного в этом нет, но обычно адвокаты со стороны привлекаются только в том случае, если от страховой компании получен по вопросу компенсации отрицательный ответ.
Газета Eesti Päevaleht попросила Департамент здоровья дать пояснения в связи с прозвучавшими со стороны BTA обвинениями.
Также издание направило запрос премьер-министру Кае Каллас, в котором просит пояснить сказанные еще 1 июля слова о возможном судебном процессе.
Напомним, что 25 июня в Департаменте здоровья произошел инцидент — в холодильном помещении на складе поднялась температура, в результате чего испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро.