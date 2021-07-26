ОИ-2020 | Храмцов победил в соревнованиях по тхэквондо. У России три золотых медали за один день!

Соперником Максима в финале стал иорданец Салех Аль-Шарабати. Уроженец Кургана сразу же завладел преимуществом и повел 7:0. Перевес сохранился до конца поединка, золото едет в Россию!

Чуть ранее финала в тхэквондо золото выиграла и российская сборная гимнастов в составе — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Повержены и китайцы, и хозяева соревнований — японцы.

Ранее вечером состоялся финал в женской сабле — в нем встретились две россиянки — Софья Великая и София Позднякова. Победа досталась более юной Поздняковой.

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