26.07.2021, 16:25
ОИ-2020 | Храмцов победил в соревнованиях по тхэквондо. У России три золотых медали за один день!
Фото: Scanpix
Максим Храмцов победил в соревнованиях тхэквондистов в категории до 80 кг на Токийской Олимпиаде. Это третье золото сборной России в третий день соревнований.
Соперником Максима в финале стал иорданец Салех Аль-Шарабати. Уроженец Кургана сразу же завладел преимуществом и повел 7:0. Перевес сохранился до конца поединка, золото едет в Россию!
Чуть ранее финала в тхэквондо золото выиграла и российская сборная гимнастов в составе — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Повержены и китайцы, и хозяева соревнований — японцы.
Ранее вечером состоялся финал в женской сабле — в нем встретились две россиянки — Софья Великая и София Позднякова. Победа досталась более юной Поздняковой.
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