26.07.2021, 16:06
ОИ-2020 | Российские гимнасты выиграли командное золото впервые за 25 лет(4)
Фото: Scanpix
Российские гимнасты выиграли командное многоборье. Победа особенно ценна тем, что золота в этом виде у сборной России не было с 1996 года — времен расцвета Алексея Немова.
Имена чемпионов — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. На втором и третьем месте соответственно расположились сборные Японии и Китая.
Особенно убедительно россияне выглядели в упражнениях на кольцах (Денис Аблязин оказался единственным, показавшим результат выше 15 баллов) и в опорном прыжке.
Сборная США, в которой Сэмюэл Микулак сорвал вольные упражнения, не попала в тройку сильнейших.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Командное многоборье
Мужчины
1. Россия – 262,500
2. Япония – 262,397
3. Китай – 261,894
4. Великобритания – 255,760
5. США – 254,594
6. Швейцария – 250,927
7. Украина – 246,394
8. Германия – 238,495
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