Олимпиадa-2020
26.07.2021, 16:06

ОИ-2020 | Российские гимнасты выиграли командное золото впервые за 25 лет

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Фото: Scanpix
Российские гимнасты выиграли командное многоборье. Победа особенно ценна тем, что золота в этом виде у сборной России не было с 1996 года — времен расцвета Алексея Немова.

Имена чемпионов — Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. На втором и третьем месте соответственно расположились сборные Японии и Китая.

Особенно убедительно россияне выглядели в упражнениях на кольцах (Денис Аблязин оказался единственным, показавшим результат выше 15 баллов) и в опорном прыжке.

Сборная США, в которой Сэмюэл Микулак сорвал вольные упражнения, не попала в тройку сильнейших.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Командное многоборье

Мужчины

1. Россия – 262,500

2. Япония – 262,397

3. Китай – 261,894

4. Великобритания – 255,760

5. США – 254,594

6. Швейцария – 250,927

7. Украина – 246,394

8. Германия – 238,495

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