Кастер Семеня — самая скандальная легкоатлетка этого века. В отличие от атлетов, которые использовали допинг, она просто родилась такой: с отсутствием явных женских черт в фигуре и, по данным австралийской газеты Sydney Morning Herald, с мужскими половыми признаками. Как вы считаете, есть ли решение для подобных случаев, которое было бы справедливо в отношении как спортсменов-гермафродитов, так и для обычных атлетов — их конкурентов?

Напомню, что от общественности скрыты медицинские данные об особенностях организма Кастер Семени. Единственное, что нам известно, это то, что у нее повышен уровень тестостерона. Проведено слишком мало научных исследований, которые бы однозначно указывали на то, дает ли высокий уровень тестостерона преимущество в спорте. Например, сейчас на основе одной научной работы IAAF приняты правила, которые запрещают женщинам с высоким уровнем тестостерона выступать на дистанциях 400 м, 800 м и одной мили. Поэтому две легкоатлетки из Намибии (Кристин Мбома и Беатрис Масилинги), у которых недавно обнаружили высокий уровень тестостерона, не будут допущены к бегу на 400 м на Олимпиаде в Токио, однако они смогут выступить в беге на 200 м. В нашем собственном исследовании мы обнаружили, что высокий уровень тестостерона дает женщинам преимущество в беге на 100, 200 и 400 м, но не в беге на средние и длинные дистанции (от 800 м до марафона). Как видите, есть противоречия в научных данных.