ЧП и криминал
26.07.2021, 15:30

Украинец собрал коллекцию нарушений и был выслан из Эстонии

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Politseibuss
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid
В пятницу полиция выслала из Эстонии гражданина Украины, который совершил в нашей стране два правонарушения.

Сотрудники полиции выписали 23 июля предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1988 года рождения.

21 июля, находясь за рулем транспортного средства, мужчина превысил разрешенную скорость движения. В ходе проверки выяснилось, что он работал в Эстонии незаконно.

Действие визы нарушителя было досрочно прекращено, на год ему запрещен въезд в страны Шенгенского визового пространства.

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