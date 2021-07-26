26.07.2021, 15:30
Украинец собрал коллекцию нарушений и был выслан из Эстонии(26)
Foto: Anni Õnneleid
В пятницу полиция выслала из Эстонии гражданина Украины, который совершил в нашей стране два правонарушения.
Сотрудники полиции выписали 23 июля предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1988 года рождения.
21 июля, находясь за рулем транспортного средства, мужчина превысил разрешенную скорость движения. В ходе проверки выяснилось, что он работал в Эстонии незаконно.
Действие визы нарушителя было досрочно прекращено, на год ему запрещен въезд в страны Шенгенского визового пространства.