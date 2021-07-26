Карпин рассказал, будет ли вызывать Дзюбу в сборную России

– На сегодня Дзюба — игрок сборной? Мы помним опыт Черчесов — Денисов.

– Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это все останется за бортом, если Артем покажет футбол, который может помочь сборной.

Двери в сборную открыты, они открываются не мной, а футболистами, которые показывают результат, — сказал Карпин.

"Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой”, — добавил Карпин.

Также президент РФС Александр Дюков высказался на тему оплаты труда тренерского штаба Валерия Карпина в сборной России.

– 700 тысяч на штаб Карпина — реальная цифра?

– Это не соответствует действительности. Финансовые условия мы не разглашаем. Сумма контракта — последний вопрос, который мы обсуждали.

– Зачем вы поставили дедлайн по назначению главного тренера?

– Это не было сделано для того, чтобы поставить планку высоко. Мы исходили из того, что 1 сентября матч с Хорватией, тренерский штаб должен быть во всеоружии.

Начинать работу нужно с началом РПЛ. Это работа, которую в данный момент будет делать штаб Карпина: просматривать матчи РПЛ, вести подготовку к сборной.

– Публичность дедлайна не мешала при переговорах?

– Совсем нет, это никак не мешало, — отметил Дюков.