ВИДЕО Delfi | Грозит ли вакцинированным от ковида пневмония и какой процент заболевает? Поможет выяснить новое исследование

Основная идея заключалась именно в этом. И уже в апреле 2020-года мы первыми в городе приступили к работе по такой схеме. Постепенно в течение года стали подключаться и другие центры, но их было не очень много, да и до сих пор остается недостаточно. В таком режиме мы проработали полгода.

Фактически стали создаваться удалённые приёмные отделения на базе поликлиник, в которых есть компьютерная томография. В чём суть? Машина скорой помощи привозит больного в такой сортировочный центр, там его осматривает врач, при необходимости ему дают кислород и всё остальное. Делают КТ грудной клетки, на которой мы сразу видим есть пневмония или её нет, а если есть, насколько она тяжелая. И, исходя из этого, определяем показания госпитализации. Дальше машина скорой помощи из такого пункта везёт пациента либо домой, и он лечится амбулаторно, либо в больницу, но у него на руках уже есть КТ и все необходимые данные и в таком случае гораздо быстрее проходит процесс госпитализации.

К сожалению, это логично. Потому что ни в одной стране мира система здравоохранения не готовится к каким-либо катастрофам в таких масштабах. И пропускной способности в больницах, даже для экстренных случаев, оказалось недостаточно. Такое происходило и происходит не только у нас. Так было во всём мире и продолжается до сих пор. И возникла идея, причём это начали делать китайцы ещё в начале зимы 2020-года, потом в Европе французы в некоторых регионах и в некоторых больницах внедрили такой опыт, затем и Москва подключилась.

— Я бы сказал — не перетянули. Мы на самом деле пришли в Комитет здравоохранения с предложением развернуть сортировку. В чём суть? Когда в феврале-марте 2020-го начался рост заболеваемости, оказалось, что больницы с большим трудом справляются с потоком пациентов. И у нас в городе сформировались очереди из машин скорой помощи, которые стояли по 12 часов в приёмном отделении только лишь для того, чтобы у них приняли больных на госпитализацию.

— Год назад в Петербурге был зафиксирован рост заболеваемости пневмонией в связи с коронавирусом. Какую функцию взяла на себя ваша клиника? Я так понимаю, что часть диагностики вы перетянули на себя?

Главная цель вакцины — защитить от тяжёлой пневмонии и от госпитализации. И вот это основной критерий их эффективности. В клинических исследованиях действие вакцин показано достаточно хорошо, и сейчас мы смотрим, как это происходит на практике, в реальной жизни. Также это делается и с целью развеять возможные сомнения и спекуляции. Потому что разговоров сродни “троюродный племянник моего знакомого привился такой-то вакциной и прямо там умер” достаточно много. Они не имеют под собой никаких серьёзных оснований, и когда мы собираем большие Big Data (большие объёмы данных) и анализируем, то имеем возможность всё это опровергать с помощью цифр.

— Что касается учёта вакцинированных. К нам обратились коллеги-эпидемиологи из европейского университета для того, чтобы начать наблюдательное клиническое исследование. Они разработали протокол. Всё это сейчас проходит этапы одобрения на американском ресурсе ClinicalTrials.gov, там, где должны регистрироваться клинические исследования. Мы только недавно начали сбор этой информации, и пока имеем данные меньше чем за неделю. В чём смысл? Естественно, все возлагают большие надежды на вакцины и их действие подтверждено клиническими испытаниями. Но любая вакцина, неважно это Pfizer , Moderna , AstraZeneca , Спутник , Ковивак, китайский Sinovac или любая другая, не защищает человека от заражения. То есть защищает, но это не основная их цель.

— Вы стали вести учёт по числу вакцинированных пациентов. Можете привести статистику за последний месяц? И о чём вы писали в фейсбуке, можете рассказать?

— Как и везде ситуация достаточно сложная, потому что сейчас снова пик заболеваемости — третья волна. Обращений много, соответственно, много и госпитализаций. В настоящее время мы уже находимся на том уровне по количеству обращений и количеству больных, какой был во время второй волны, но количество больных продолжает расти.

После того как в июне 2020-года закончилась вторая волна пандемии, и обращений стало гораздо меньше, машины скорой помощи почти перестали привозить пациентов. Но тогда их начали направлять врачи поликлиник, то есть амбулаторное звено. К ним обращается человек с симптомами, врач в поликлинике оценивает, есть ли подозрение на пневмонию или нет, и направляет такого больного к нам. И в таком режиме мы продолжаем работать по настоящее время, то есть к нам приезжают и скорые, и приходят пациенты, направленные из поликлиник.

Исследование будет продолжаться около месяца, за это время планируется включить около 15 000 пациентов. Судя по динамике на данный момент, к нам обращаются в сутки около 490 +- человек, из которых 28–32 вакцинированы. И такие данные мы видим с первого дня и уже несколько дней. Если такая динамика сохранится и дальше, то за весь 30-дневный период исследования из 15 000 человек будет как минимум 800 вакцинированных. Это большая выборка, которая позволит хорошими статистическими инструментами обработать все данные. Мы хотим понять: если человек привился, есть у него пневмония или нет. Это первый момент.

Второй — если пневмония есть, то какой она степени тяжести. Всё это мы хотим посмотреть и проверить. Пока, правда, предварительно, для себя. То есть то, что я опубликовал в фейсбуке, пока ещё нельзя сказать, что это окончательные результаты. Я посмотрел данные за один день по одному центру. У нас на 160 человек оказалось 5 привитых, причём из них у четверых пневмонии нет вообще. У них просто симптомы: насморк, повышение температуры и всё. Пневмония зафиксирована у одного, 5% поражение легочной ткани, то есть она тоже абсолютно ни о чём. Тем более что он был привит только одной дозой вакцины, а не двумя. Вторую не успел сделать.

Мы полагаем, что примерно на таком уровне всё и сохранится, но мы хотим иметь этому подтверждение, доказательства, которые, естественно, опубликуют в каком-нибудь приличном журнале, чтобы эта информация стала общедоступной.

— То есть прививаться надо?

— Обязательно.

— Какие-то из вакцин работают лучше? Можете на эту тему что-то сказать?

— Да, могу сказать следующее. Все существующие и применяющиеся сейчас вакцины по эффективности примерно одинаковые. И нет никакой разницы Pfizer это или Спутник, хотя многие люди прямо кричат “Дайте нам Pfizer”. Примерно в июне я был в Греции, и многие греки, узнав, что я из России, подходили и говорили: “Нас прививают тут Moderna или ещё чем-то, а мы так хотим Спутник”.