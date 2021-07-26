Центристы и реформисты ищут общего кандидата в президенты. По словам Ратаса, пока безуспешно

Фракция ЦП провела собрание в полдень. Был выбран новый руководитель фракции: вместо подозреваемой в коррупции Майлис Репс им стал Яанус Карилайд. Председатель партии Юри Ратас дал однопартийцам обзор ситуации по выборам президента.

Ратас после собрания сказал Delfi, что он и премьер-министр общего кандидата не нашли, и конкретное имя сегодня названо не будет.

Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаэв подтвердил Delfi, что фракция реформистов соберется сегодня вечером, темой обсуждения станут предстоящие в августе выборы президента ЭР. Положение с выборами обрисует премьер-министр и лидер партии Кая Каллас.

Президентские выборы пройдут в Рийгикогу 30 августа.

Президент Республики избирается путем тайного голосования. У каждого депутата Рийгикогу — один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу, то есть не менее 68 депутатов.

Первый тур голосования в Рийгикогу пройдет в понедельник, 30 августа, в 13:00. Если ни один из кандидатов не наберет требующееся количество голосов, на следующий день будет проведен новый тур выборов.

Перед вторым туром голосования, который пройдет во вторник, 31 августа, в 12:00, проходят новое выдвижение кандидатов, представление их к регистрации и регистрация. Процесс завершается за два часа до начала второго тура голосования. Если в ходе второго тура ни один из кандидатов не наберет 68 голосов, в тот же день пройдет третий тур голосования.

В третьем туре голосования во вторник, 31 августа, в 16:00, на избирательных бюллетенях фиксируются имена кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в двух предыдущих турах. Избранным считается кандидат, за которого проголосовали не менее 68 депутатов.

Если ни один из кандидатов не получит необходимого большинства голосов, то спикер Рийгикогу не позднее, чем на следующий день после голосования созывает для избрания Президента Республики Коллегию выборщиков. Коллегия выборщиков собирается для выборов Президента Республики в течение одного месяца со дня третьего тура голосования в Рийгикогу.