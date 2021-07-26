Футзал украины: в поисках десятого клуба

Отметим, что первый тур чемпионата Украины-2021/22 намечен на 28 августа, а завершится регулярная часть чемпионата 23 апреля 2022 года. В грядущем сезоне команды проведут «регулярку» в три круга, и совместно с календарем на прошлой неделе слепым жребием определили хозяев матчей третьего круга чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 30 апреля, но в случае выхода «Урагана» в финал четырёх Лиги чемпионов УЕФА, эта дата сдвинется на неделю вперёд. Также было принято решение о проведении четвертьфинальных серий до двух побед одной из команд, полуфиналы, серия за третье место и финал будут, как и раньше, играться до трёх побед.

Как стало известно на прошлой неделе, в сезоне-2021/22 примут участие девять команд вместо планировавшихся десяти: «ИнБев» из Житомира уведомил АФУ о добровольном снятии с турнира. О жеребьевке третьего круга и о вариантах замены Житомирского клуба в интервью пресс-службе АФУ рассказал Валентин Вакула.

– Валентин Иванович, в этом году было проведено сразу две жеребьевки календаря чемпионата Украины – первых двух кругов, и третьего. Почему было решено сделать именно так, а не разработать календарь по итогам второго круга?

– В третьем круге какие-то команды будут иметь преимущество домашней площадки. На совещании президентов клубов 8 июня было принято решение о слепой жеребьевке до начала чемпионата. Как получилось, так получилось. Кому-то, возможно, и не повезло, но это решение большинства участников Экстра-лиги.

– Можно ли сказать, что жребий был благоприятен для фаворитов сезона?

– Я вообще не анализирую жребий, это должны делать клубы. Возможно, одним командам комфортнее играть дома, а есть такие команды, которые лучше играют на выезде.