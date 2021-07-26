Футзал украины: в поисках десятого клуба
Отметим, что первый тур чемпионата Украины-2021/22 намечен на 28 августа, а завершится регулярная часть чемпионата 23 апреля 2022 года. В грядущем сезоне команды проведут «регулярку» в три круга, и совместно с календарем на прошлой неделе слепым жребием определили хозяев матчей третьего круга чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 30 апреля, но в случае выхода «Урагана» в финал четырёх Лиги чемпионов УЕФА, эта дата сдвинется на неделю вперёд. Также было принято решение о проведении четвертьфинальных серий до двух побед одной из команд, полуфиналы, серия за третье место и финал будут, как и раньше, играться до трёх побед.
Как стало известно на прошлой неделе, в сезоне-2021/22 примут участие девять команд вместо планировавшихся десяти: «ИнБев» из Житомира уведомил АФУ о добровольном снятии с турнира. О жеребьевке третьего круга и о вариантах замены Житомирского клуба в интервью пресс-службе АФУ рассказал Валентин Вакула.
– Валентин Иванович, в этом году было проведено сразу две жеребьевки календаря чемпионата Украины – первых двух кругов, и третьего. Почему было решено сделать именно так, а не разработать календарь по итогам второго круга?
– В третьем круге какие-то команды будут иметь преимущество домашней площадки. На совещании президентов клубов 8 июня было принято решение о слепой жеребьевке до начала чемпионата. Как получилось, так получилось. Кому-то, возможно, и не повезло, но это решение большинства участников Экстра-лиги.
– Можно ли сказать, что жребий был благоприятен для фаворитов сезона?
– Я вообще не анализирую жребий, это должны делать клубы. Возможно, одним командам комфортнее играть дома, а есть такие команды, которые лучше играют на выезде.
– Во время жеребьевки Вы сказали, что сейчас ведется работа по привлечению потенциальной десятой команды. Как проходят эти переговоры, и с какими командами они ведутся?
– Я сказал, что возможно участие десятой команды, но это должен быть коллектив, который готов выполнять условия регламента и соответствовать статусу Экстра-лиги. Я пока такого не вижу, к сожалению.
– В календаре соревнований не указана дата Матча звезд, который проводился до прошлого, «пандемийно-карантинного» сезона. Планируется ли Матч звезд в этом году?
– Матч звезд планируется в последней декаде декабря, но где и в каком формате, мы будем определять позже, в соответствии с ситуацией, в том числе и с пандемией.