Новые надежды? 13 легионеров, которые попытаются изменить судьбу рижского "Динамо"

Главным тренером назначен российский специалист Сергей Зубов, а комплектация состава доверена Эдгару Бунцису и Гунтару Пасте. В преддверии 14-го сезона КХЛ в Риге подписали 13 легионеров.

Хаос последних нескольких лет, когда летом команда пребывала в неизвестности, а комплектация состава велась в самый последний момент (или с ней просто запаздывали), по ходу чемпионата КХЛ неизменно приводил к провалу. Теперь в клубе стараются сделать все возможное, чтобы не повторить свой же печальный опыт. Поэтому еще в начале июля тему комплектации, в принципе, можно считать закрытой.

Финны, шведы, канадцы, чехи, а также уже знакомые рижской публике россиянин и литовец — национальный состав легионеров в "Динамо" довольно обширен, но вполне традиционен. Некоторые имеют за плечами опыт НХЛ, другие проявили себя в северных европейских лигах. Портал DELFI создал небольшой портрет легионерской бригады "Динамо" в предстоящем сезоне, тех хоккеистов, от игры которых будет напрямую зависеть, сможет ли команда, наконец, выбраться из подвала турнирной таблицы КХЛ и побороться за плей-офф.