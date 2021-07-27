Тынис Пальтс: руки прочь от Аннели Отт! Из правительства следовало бы выгнать Кийка или Каллас

"Будучи вакцинированным человеком, я выяcнил, как работают вакцины. Насколько известно сейчас, и вакцинированный против коронавируса человек может заразиться им и быть переносчиком вируса. То, что Аннели Отт не вакцинирована, никакая не причина для ее отставки. Это в дебрях проблем нынешнего правительства совершенно несущественная деталь, псевдопроблема.

Совершенно понятное требование, чтобы работники передовой линии были вакцинированы. Но в нашей стране нет всеобщей принудительной вакцинации, и министр культуры не работник передовой линии. В ситуации, где не вакцинировано около половины жителей Эстонии, нельзя заставлять одного министра правительства уходить из-за того, что она не вакцинировалась", — считает Пальтс.

По его мнению, испортившиеся дозы вакцины, постоянные проблемы в Департаменте здоровья, низкий охват вакцинированных, пугающая людей, угрожающая и недействующая коммуникационная стратегия — это те причины, из-за которых кто-то должен уйти из правительства.

"Если кто-то должен взять политическую ответственность за делающиеся сейчас при вакцинации неверные шаги, то это может быть только человек, который на самом деле несет ответственность. Логично! Этот человек у нас и есть министр социальных дел Танель Кийк, который явно не справился со своей работой, и Кая Каллас, которая не руководит процессами, а отдыхает.

Если Танель Кийк не может убедить в необходимости вакцинации даже своих товарищей по партии и правительству, то как он должен смочь убедить полмиллиона жителей Эстонии? Если Кая Каллас, будучи главным руководителем, не понимает, что это война и во время войны генерал не отдыхает на пляже, то следует разжаловать ее в рядовые.

Очевидно, Кийк заражает своей некомпетентностью и других членов правительства, потому что заставляющие ахнуть решения сейчас приходят почти из каждого министерства. Если мы сможем устранить этот очаг заражения, может, это оздоровительно повлияет и на других членов правительства. И премьер-министр тоже, очевидно, опять заразилась.

Так что руки прочь от Аннели Отт, отправьте в отставку Кийка и/или Каю Каллас", — заявляет Пальтс.