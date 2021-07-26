Ученые доказали, что коронавирус вызывает необратимое ухудшение интеллекта

К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета. Для этого они проанализировали данные переболевших пациентов и сопоставили их с контрольными группами, учитывая социально-демографические факторы вроде пола, расы, достатка, возраста, образования и прочих показателей. В целом исследование качественно охватило 81 337 человек.

Испытуемым необходимо было пройти анкетирование Great British Intelligence Test, который проверяет когнитивные способности и считается более точным, чем тест на IQ. Результаты показали, что переболевшие коронавирусом значительно хуже справлялись с задачами — особенно если они касались планирования, решения проблем и логических рассуждений. Больше всего досталось тем, кто попадал в реанимацию или на ИВЛ (снижение способностей на 0,47 сводного балла, или на 7 баллов по IQ-тесту), однако интеллект упал и у людей, перенёсших болезнь в домашних условиях (снижение на 0,23 балла).

"Ухудшение когнитивных способностей у пациентов, попадавших в реанимацию, учёных не удивило — подобные эффекты наблюдались и после других респираторных заболеваний. А вот ситуация с переболевшими в лёгкой форме оказалась неожиданной. Специалисты полагают, что это может быть связано с гипоксией, которую вызывает коронавирус, или другими неврологическими повреждениями. Установить точную причину теперь должны новые исследования", - цитирует исследователей телеграм-канал Baza.

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