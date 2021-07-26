26.07.2021, 15:02
Великая проиграла в русском финале! Браво, Позднякова!(2)
Фото: Scanpix
Софья Великая уступила в своем третьем одиночном финале в женской сабле. А София Позднякова победила на своей первой Олимпиаде!
София — чемпионка мира-2018 в индивидуальном зачете. Но на Олимпиадах до этого не участвовала. А вот Софья — одна из самых опытных участниц Олимпийских игр, у нее четвертая Олимпиада. На предыдущих двух она завоевала два серебра в индивидуальном зачете, оба раза оступаясь в финале.
Так случилось и в этот раз - уверенный выход в финал Великой и поражение от котировавшейся ниже соотечественницы - Софии Поздняковой. У России - сразу золото и серебро!
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