Великая проиграла в русском финале! Браво, Позднякова!

София — чемпионка мира-2018 в индивидуальном зачете. Но на Олимпиадах до этого не участвовала. А вот Софья — одна из самых опытных участниц Олимпийских игр, у нее четвертая Олимпиада. На предыдущих двух она завоевала два серебра в индивидуальном зачете, оба раза оступаясь в финале.