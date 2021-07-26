Министерство юстиции хочет публиковать решения суда до их вступления в силу

Согласно действующему порядку, у общественности есть доступ к вступившим в силу судебным решениям, но не к решениям, которые не вступили в силу или были отменены. Также невозможно участвовать в гражданском или административном судебном производстве при оглашении приговора, на практике оно не объявляется публично, и судебные решения через судебную канцелярию не выдают лицам, не участвующим в разбирательстве.