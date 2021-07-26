ОИ-2020 | Эстонка Кууба выиграла стартовый матч бадминтонного турнира. Впереди поединок с призером Азиатских игр

Борьба в матче была лишь в первом гейме, когда соперницы устроили настоящие качели. Однако склонились они в пользу эстонской спортсменки. - 21:19. Во втором гейме Кууба полностью доминировала на площадке и стала быстро наращивать преимущество: итоговые 21:13 позволили сохранить эстонке силы перед завтрашним поединком.

Соперница Кристин по заключительному матчу в подгруппе - мечта любого телекомментатора Бусанан Онгбамрунгпхан из Таиланда, 13-й номер мировой классификации (эстонка - только 51-я в мире), бронзовый призер Азиатских игр 2019 года. Свой матч с той же Масиас тайка провела куда убедительнее (21:4, 21:9). Поединок состоится 27 июля, во вторник. Эстонской спортсменке для продолжения борьбы в турнире нужна только победа.

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