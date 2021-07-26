26.07.2021, 12:43
ВИДЕО | Удачная посадка: водитель электросамоката врезался в пикап и оказался в прицепе(3)
Центр надзора за дорожным движением поделился в соцсети видео благополучно закончившегося столкновения, в результате которого водитель электросамоката проехал несколько метров в прицепе.
Хотя на первый взгляд может показаться, что на видео главным виновником является невнимательный электросамокатчик, стоит заметить, что участвующий в столкновении пикап с прицепом совершает поворот направо по встречной полосе. Тем не менее дорожная полиция напоминает людям, что место пересечения с проезжей частью следует пересекать с обычной скоростью пешехода. Так вы, очевидно, успеете среагировать и спасти ситуацию и в том случае, если другой участник движения совершит грубую ошибку.
В этом году в Эстонии пострадали уже 297 водителей велосипедов и электросамокатов. В большей части случаев причиной была переоценка своих навыков вождения или нарушение правил дорожного движения.