ЧП и криминал
30.07.2021, 08:10

ИСТОКИ ЭСТОНСКОЙ МАФИИ | Как бывшие братки стали бизнесменами

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криминальные 90-е!
Михкель Кярмас
ARVETE KLAARIMINE: 1990ndate esimeses pooles valati grupeeringute vahel palju verd, arveteklaarimine ulatus ka politseini, kes võitles selle eest, et allilm noorukeses riigis võimust ei võtaks.
ARVETE KLAARIMINE: 1990ndate esimeses pooles valati grupeeringute vahel palju verd, arveteklaarimine ulatus ka politseini, kes võitles selle eest, et allilm noorukeses riigis võimust ei võtaks.
Foto: Arhiiv
ИЗ АРХИВА EESTI EKSPRESS. В тридцатилетнюю годовщину со дня восстановления независимости Эстонии стоит вспомнить, в какие смутные времена взрастала наша страна.

Мы решили переиздать статью, написанную в 2003 году. Сводный портрет супружества мафии и бизнеса рассказывает о том, как дельцы, державшие в страхе рыночных торговцев, стали бизнес-магнатами в костюмах от Армани, имеющими огромные портфели акций. Пройдём по следу грязных денег в истории восстановления независимости Эстонии.

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Слухи об Эстонии как об Эльдорадо Советского Союза распространились как лесной пожар, что привело к буму бандитизма. Первым перспективным "рынком", который захватила мафия, был рэкет — он же ”крышевание”.

Вскоре Советский Союз распался, а это означало, что всё, доступное после его развала, тоже было уничтожено. И вместе с теми, кто хотел покупать, появились те, кто мог продавать. Столкновения бандитских группировок стали обычным делом. Во время продолжавшегося до 1994 года металлического бума "пало" бесчисленное множество мелких и крупных бандитов. Пролилась кровь и тех, кто брал деньги на металл, и тех, кто вторгался в чужие охотничьи угодья.

Это было время, когда многие дельцы держали в одной руке пистолет ТТ, а в другой — пачку долларов.

Но недолго.

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