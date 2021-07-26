Брат и сестра в течение часа выиграли по золоту Олимпиады

Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке он одержал победу над грузином Важой Маргвелашвили.

Обладателями бронзы стали бразилец Даниэл Каргнин и дзюдоист из Южной Кореи Баул Ан.

Перед финалами у мужчин в весе до 66 кг прошли решающие схватки у женщин в категории до 52 кг. Золото выиграла сестра сестра Хифуми Абе — Ута Абе. В финале она победила француженку Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

Как сообщает агентство Kyodo, Хифуми Абе и Ута Абе стали первыми в истории Японии братом и сестрой, которые выиграли золотые медали Олимпийских игр в один день.

У японских спортсменов на данный момент 5 золотых медалей. Они делят лидерство с представителями Китая.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.