В Петербурге зверски убита семья адмирала в отставке. Под подозрением сам заслуженный подводник

Трагедия всплыла на поверхность к вечеру 24 июля, когда из Мурманска в полицию позвонила обеспокоенная 63-летняя дочь адмирала. Она просила, чтобы кто-нибудь из сотрудников приехал и вскрыл дверь в ее квартиру на улице Бутлерова, 8, где проживают ее мать и брат. Повод был нехороший — соседи пожаловались ей на сильный неприятный запах. Ближе к полуночи полицейские смогли выпилить замки из крайне надёжной стальной двери. Несколько шагов внутрь — и туда уже неслась следственная группа.

В небольшой трехкомнатной квартире на шестом этаже ничто не напоминало разгром после налета или последствий кражи. Но в одной из комнат на диване лежали два изуродованных трупа.

Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных — глубоко перерезаны, но и этого ”мало”. Вскрыты животы… Опознали, конечно: 84-летняя супруга Лобанова и их 56-летний сын. Опыт сыска, да и простой здравый смысл диктует, что никакие профессиональные преступники так себя не ведут. Это либо маньячина, либо что-то страшно личное.

Осмотр подтвердил — из квартиры ничего не пропало, хотя были и ценности, и 600 тысяч наличными. Никто нигде не рылся, следы пьянки, бутылки отсутствовали, входная дверь закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две. Если старшая дочь живет в Мурманске, то прописан еще и хозяин. Анализировать пришлось не долго, и дело не в семейном архиве флотских фотографий, лицах в рамках на стенах квартиры.

86-летнего Леонида Николаевича Лобанова сбила электричка за пару недель до этого ужаса. Его тело нашли еще днем 16 июля около железнодорожной станции Ручьи. Только установили личность не сразу — в его карманах не было документов, только нож. А пешком от его дома до поезда идти километра три.

Понятно, что ничего не понятно, хотя всем всё ясно.