Уроженка Силламяэ Ефимова: на Олимпиаде круто, хочу еще и еще здесь плавать

"Не лучшее выступление и время было плохое. Если говорить про утренние заплывы, то обычно важные старты проходят вечером — все-таки не так рано. Конечно же, надеялась на лучшее", — сказал Ефимова после заплыва в 5 утра.

"Начала быстро, было очень много рывков. Смотрела, что уже должна было достать до стенки, но на самом деле было еще пять метров. Под конец начала дергаться".

Теперь Ефимову ожидает заплыв на 200 метров брассом. "Особых ожиданий от себя нет, пойду просто наслаждаться плаванием. На Олимпиаде круто, хочу еще и еще здесь плавать, однако с лучшими результатами", — заключила 14-летняя уроженка Силламяэ.