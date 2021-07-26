В воскресенье в Эстонии утонули двое мужчин. Оба употребляли алкоголь

В 16:31 сообщили, что в Пылвамаа в волости Ряпина в порту Мехикоорма тонет мужчина, который позвал на помощь, пытаясь вылезти по крутому берегу, упал обратно на глубину, ушел под воду и больше не всплыл на поверхность. Местный житель в водолазном снаряжении вместе с водными спасателями безрезультатно искали пропавшего мужчину до 19:53. Среди прочего использовали для трала рыболовные сети. Вызванный на место профессиональный водолаз нашел утонувшего 33-летнего мужчину в 20:15. Утонувший ранее проводил время в компании, обильно употреблявшей алкоголь. Ему запретили идти плавать и товарищи по компании, но они ему помешать не смогли.