За сутки в Эстонии прибавилось 66 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 34 человек. 30 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 8, в Ида-Вирумаа — 4, в Йыгевамаа, Рапламаа, Сааремаа и Вырумаа — по 3, в Пярнуумаа и Пылвамаа — по два.

В остальных уездах новых случаев заражения выявлено не было. В четырех случаях место жительства зараженных людей отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 76,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 2,2% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности восемь новых истории болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 33 пациента.

Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 60 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 18 человек (54%).

За сутки было введено 3221 доза вакцины. В общей сложности вакцинированы 621 496 человек, из которых 545 580 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 56,1%.