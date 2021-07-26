Ансип: в моем правительстве Аннели Отт уже бы не работала

По словам Ансипа, работники общественного сектора, занимающие руководящие должности, должны подавать пример другим, пишет в понедельник портал новостей вещания ERR.ee.

"Но здесь нет никакого примера, если министр культуры создает впечатление, что она против вакцинации. Министр культуры должен прежде всего выступать за то, чтобы деятели культуры могли выполнять свою работу, чтобы люди могли быть частью нашей богатой культуры", — заявил Ансип в интервью Vikerraadio.

"А если люди не прививаются сами или если им демонстрируют такой пример, что вакцинация бессмысленна, то министр точно не выполняет наилучшим образом поставленные перед ним задачи", — добавил бывший премьер-министр, ныне депутат Европейского парламента Андрус Ансип (Партия реформ).

По словам Ансипа, будь он премьером, он не оставил бы такого министра в своем правительстве.

Министр культуры Аннели Отт (Центристкая партия) до сих пор не дала четкого ответа на вопрос, была ли она вакцинирована от коронавируса или нет. Отт ссылается на тот факт, что это конфиденциальные личные данные, которыми она не хочет делиться с общественностью.

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