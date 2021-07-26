26.07.2021, 09:03
Российская пловчиха объяснила слабое выступление эстонки Ефимовой на Олимпиаде(8)
Foto: Andres Putting
Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала результаты на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде-2020.
Эстонка Эмели Ефимова выбыла в полуфинале на 100 метровой дистанции. Старт полуфинала был в 4.40 по эстонскому времени.
”Почему у всех слабое время? Очень просто ответить — мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро. А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня.
Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее.
Тут очень классная атмосфера, очень хорошо плывется. Да, есть волнение, и нужно от него избавиться, но сейчас мне легко. А вот в финале, думаю, будет волнение”, — сказала Чикунова, ее слова передает sport.ru.