Российская пловчиха объяснила слабое выступление эстонки Ефимовой на Олимпиаде

Эстонка Эмели Ефимова выбыла в полуфинале на 100 метровой дистанции. Старт полуфинала был в 4.40 по эстонскому времени.

”Почему у всех слабое время? Очень просто ответить — мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро. А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня.

Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее.

Тут очень классная атмосфера, очень хорошо плывется. Да, есть волнение, и нужно от него избавиться, но сейчас мне легко. А вот в финале, думаю, будет волнение”, — сказала Чикунова, ее слова передает sport.ru.