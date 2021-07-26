ЧП и криминал
26.07.2021, 07:41

В Ласнамяэ произошла цепная авария, один человек в больнице

 
Politseibuss
Politseibuss
Foto: Anni Õnneleid
Вчера, 25 июля, в столичном районе Ласнамяэ произошла авария. Одного человека доставили в больницу.

Авария произошла в 14:05 на Мустакиви теэ. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz A200, врезался в притормозивший перед ним автомобиль Renault Thalia, которым управляла 63-летняя женщина.

От удара последовала цепная авария — автомобиль Renault врезался в остановивший впереди Audi A6, за рулем которого была 30-летняя женщина.

Водителя Renault доставили в больницу.

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