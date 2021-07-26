Чешским волейболистам засчитано техническое поражение из-за COVID-19

Чешским пляжным волейболистам Ондржею Перушичу и Давиду Швайнеру засчитано техническое поражение в матче против дуэта из Латвии на Олимпиаде в Токио.

Причиной стал положительный тест Перушича на COVID-19.

Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский должна сыграть с чехами 31 июля. Матч состоится в случае, если Перушич сдаст отрицательный тест и успеет отбыть карантин.

16 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки на Олимпийских играх в Токио. Среди заболевших три спортсмена.

Всего на Олимпиаде-2020 зафиксировано 153 случая заражения COVID-19.