26.07.2021, 09:15
Чешским волейболистам засчитано техническое поражение из-за COVID-19
Foto: Argo Ingver
Чешский волейболист решил заболеть совсем невовремя.
Чешским пляжным волейболистам Ондржею Перушичу и Давиду Швайнеру засчитано техническое поражение в матче против дуэта из Латвии на Олимпиаде в Токио.
Причиной стал положительный тест Перушича на COVID-19.
Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский должна сыграть с чехами 31 июля. Матч состоится в случае, если Перушич сдаст отрицательный тест и успеет отбыть карантин.
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки на Олимпийских играх в Токио. Среди заболевших три спортсмена.
Всего на Олимпиаде-2020 зафиксировано 153 случая заражения COVID-19.