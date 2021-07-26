Плавание: Ефимова и Зирк выбыли в шаге от финала Олимпийских игр

Энели Ефимова заняла восьмое место в заплыве на 100 метров брассом в полуфинале, ее результат 1.07,58. В предварительном заплыве ее время было 1.06,79. Личный рекорд Ефимовой 1.06,47. В результате 14-летняя Ефимова занимает 16 место на Олимпийских играх в Токио. Читайте ее интервью после заплыва.

Крегор Зирк закончил 200 метровую дистанцию в свободном стиле на последнем месте. Он прибыл восьмым с результатом 1.46, 67. По итогу Зирк занял 13 место, дойдя до полуфинала соревнований. Это лучший результат для эстонских пловцов с момента восстановления независимости республики.

В финале на 100 метров победил англичанин Адам Пити, у него 57,37 и первое место. Серебро получил голландец Арно Камминга (58,00), а бронзу итальянец Николо Мартиненги (58,33)