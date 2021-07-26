26.07.2021, 05:09
СЕГОДНЯ | Эстонские спортсмены в Токио: плавание, регата, бадминтон(1)
Foto: Andres Putting
В четвертый день Олимпийских игр в Токио выступят пять эстонских спортсменов. В полуфиналах по плаванию мы увидим Крегора Цирка и Энели Ефимову, продолжают яхтсмены Ингруд Пууста и Карл-Мартин Раммо и бадминтонистка Кристин Кууба.
Расписание эстонских спортсменов на 26 июля:
4:30 Полуфинальные заплывы. Крегор Цирк 200 метров в свободном стиле и Энели Ефимова 100 метров брасом.
6:00 Регата. В классе RS:X выступят Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо (Лазер)
12:00 Предварительный турнир под бадминтону, болеем за Кристин Кууба.
13:00 Крегор Цирк сразится в предварительном заплыве на 200 метров баттерфляем.